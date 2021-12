A gyártó, melyet azzal vádolnak, hogy a leginkább tiltakozik a villanyosítás ellen, jelezte, dekarbonizációs tervük villanyautók mellett más nullkibocsátású modellt tartalmaz. Ezekből a következő években egyre több kerül elő, az első a pár hete bemutatott bZ4X volt.

Hidrogénmeghajtású járművek is lesznek köztük, 2030-ra eladásaik felét nullkibocsátású autók teszik majd ki a tervek szerint. Ehhez azonban az akkumulátortechnológiát is fejleszteni kell, ezért a cég tervében számít a bipoláris nikkel-metál-hibrid akkumulátorokra is, a Toyota jelezte, hogy ezeket olcsóbb is gyártani és kevesebb nemesfémre van hozzájuk szükség, mint a hagyományosokhoz.

A gyártó ezen felül az itt megtanult technikákat a lítiumionos akkumulátorokon is alkalmazni tervezi, a megnövelt hatékonyság mellett 50%-os költségcsökkenést elérve, a hatótáv csökkenése nélkül. Az ilyen akkuval felszerelt autók vélhetően a 20-as évek második felében kerülhetnek sorozatgyártásba és olcsóbbá, illetve hozzáférhetőbbé tehetik az elektromos autózást.

A gyártó azt is megerősítette, hogy a prototípusok tesztjét követően arra jutottak, szilárd elektrolitos akkumulátoraik első körben hibridekben kerülnek az ügyfelekhez. Hozzáteszik azonban, hogy mindenképpen alkalmazni fogják ezeket villanyautókban is, ugyanis a hatótávot növelik, a töltési időt pedig csökkentik.

