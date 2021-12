A lépés logikus, hiszen a terepjáróknak nagy divatja van, még a Lamborghini és a Ferrari is elszakadt a klasszikus sportautóktól egy-egy modell erejéig, a Lotus-nál erre azért volt szükség, hogy az anyagi helyzetüket fellendítsék, és a keletkező nyereségnek köszönhetően jobb és újabb autókat fejleszthessenek.

A Type 132 kódnéven futó új crossover bemutatója 2022 tavaszán esedékes. A Lotus egy videóban már bepillantást engedett a formatervbe, mind a külső, mind a belső térbe. A videón olyan elemek láthatók, mint egy aktív hátsó szárny vagy egy nagy, tabletszerű képernyő.

4 Fotó

A Type 132 mellett még négy másik elektromos jármű érkezhet, ugyanis a Lotus nemrég bejelentette, hogy a nemrég mutatott Emira sportkocsi az utolsó, amely belsőégésű motorral készült. A tervek között szerepel még egy második crossover (Type 134), egy négyajtós kupé (Type 133) és egy sportkocsi (Type 135).

A Type 132 (és valószínűleg a Type 134 is) az Evolution nevű moduláris EV platformra épül majd. Várhatóan kétféle kétmotoros összkerékhajtású hajtásláncot kínálnak majd, amelyek közül az erősebb várhatóan akár 750 lóerős is lehet, miközben a nagyobb akkumulátor 100 kilowattóra körüli lehet majd.

A várakozások szerint elsősorban a piac Kína lesz, ezért a jelenleg is épülő wuhani gyárban zajlik majd az összeállítás egy része, ahogy a második crossover és négyajtó kupé is itt készül majd. A Lotus sportautók gyártása továbbra is a vállalat otthonában, az Egyesült Királyságban, Hethelben marad.

A Type 132 jövőre érkezhet, a Type 133 négyajtós kupé 2023-ban, míg a Type 134 crossover 2025-ben, az Alpine-testvérmodell Type 135 pedig 2026-ban.

