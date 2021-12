Von der Leyen szerint a zöldhidrogén, melyet vízbontással állítanak elő, azaz a megújuló energiaforrásokkal előállított áramot vízen átvezetve elválasztják a hidrogént az oxigéntől, 2030-ra kilogrammonként 1,8 eurónál, azaz kb. 650 forintnál is kevesebbe kerülhet. Tavaly ez az ár még hat euró volt, míg a szürkehidrogén előállítási költsége két euró kilogrammonként.

Az európai országok egyre növelik a zöldhidrogén-termelési kapacitásukat, emiatt a gyártási költség fokozatosan csökken. A Reuters cikke szerint az EU klímapolitikájáért felelős Frans Timmermans elmondta, úgy számol, az Unió és a vele szomszédos államok teljesíthetik a 40 GW-os elektrolizálók telepítésének célját.

Mivel a zöldhidrogén gazdasági kilátásai kedvezőek, könnyebben lehet a nehézipar károsanyag-kibocsátását csökkenteni. Azoknak a gyártóknak is jó hír ez, akik autóik számára fejlesztenek hidrogénes technológiát: négy japán gyártó, a Toyota, a Subaru, a Kawasaki és a Yamaha például közösen vizsgálják a hidrogén felhasználását belsőégésű motorokban.

A Hyundai is nemrég jelentette be, hogy két hidrogénes üzemanyagcella-gyárat is nyitnak Dél-Koreában, ugyanis az autók mellett az építőipari és a logisztikai szegmensbe is betörnének a technológiával.

Nem csak az EU próbálja lejjebb vinni a fenntartható hidrogén árát. A brit BP energiaszolgáltató is komoly zöldhidrogén-termelési beruházást tervez a szigetországban, a Közel-Keleten a Petroleum Development Oman, míg Dél-Koreában pedig a Kogas Tech gondolkodik hasonlóban.

Mindeközben a Hyundai Ioniq 5 még a hazai prémiummodelleket is megelőzve az év autója lett Németországban.