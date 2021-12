A Vezess.hu beszámolója szerint a Sandero és Logan páros lágy orrkialakítását viselő, lendületes külsejű Jogger még nem kapta meg a Dacia új emblémáját, amelyet először a Bigster bemutatóján láthattunk a gyártótól.

Az öt- és hétüléses verzióban érkező Jogger extrái között megtalálható az ülésfütés, az automata klímaberendezés, a kulcs nélküli nyitás és indítás, szürkületérzékelő, az elektromos kézifék, a tolatókamera, a holttérfelügyelet, valamint a parkolóradar is. Az új Dacia-modellt pedig már elő is lehet rendelni, nézzük, mennyiért lehet a miénk!

Az 1,0 literes TCe benzinmotorral szerelt, 100 lóerős ötüléses verzió alapára 5.169.000 forint, az ötüléses 110 lóerős változatért pedig valamivel többet, 5.289.000 forintot kell kifizetnünk minimum.

A hétüléses 100 lóerős Jogger büszke tulajdonosai 5.419.000 forintért lehetünk, a 110 lóerős társáért pedig legalább 5.539.000 forintot kell kifizetnünk. A három felszereltségi szinten kapható modell csúcsa az Extreme változat, melyből a 110 Le-s hétüléses verzió is csupán 6.489.000 forintba kerül - ráadásul, ahogy a lap is írja, jövő év végéig még él a 2,5 millió forintos nagycsaládos állami támogatás is.

