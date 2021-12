Ez a tavalyi kilowattóránkénti 140 dollárhoz képest is jelentős csökkenés, a 2010-es kilowattóránkénti 1200 dollárhoz képest pedig még nagyobb, 89%-os. A villanyautókba szánt akkumulátorok esetében még jobb a helyzet, ott kilowattóránként 118 dollár (kb. 36 ezer forint), cellánként 97 dollár (kb. 30 ezer forint) az átlagár, ami azért fontos, mert a cellák jelentik az akkuárak 82%-át.

A lap szerint az árcsökkenés több tényezőnek tudható be, például a „lítium-vas-foszfátként ismert alacsony árú megoldás egyre nagyobb térnyerésének” és „a drága nikkel és kobaltalapú katódok csökkenő használatának.” Amennyiben ez tartós lesz, akkor az árak 2024-re száz dollár alá is mehetnek, ami lélektani határ, ez lenne ugyanis az a pont, ahol a benzines autókkal megegyező áron lehetne kínálni az elektromosakat.

Azonban nem biztos, hogy a trend tartós lesz: idén „jelentősen drágult a lítium” és a magasabb nyersanyagárak az akkumulátorok árának növekedését is eredményezhetik. Ez a növekedés kisebb lehet, 135 dollárra nőhetnek kilowattóránként, de akkor is aggasztó, hogy rossz irányba indul meg az ár, így akár két évvel is eltolódhat a száz dolláros határ átlépése.

A jelentést főszerkesztőként jegyző James Frith szerint ez a növekedés elsősorban az európai gyárakat érintheti érzékenyen, akiknek egyre több villanyautót kellene eladniuk, hogy az EU-s károsanyag-kibocsátási szabályok keretein belül maradjanak. Vélhetően választaniuk kell majd aközött, hogy saját profitjukból vonják le a különbözetet, vagy áthárítják a fogyasztókra.

Mindeközben a Lada bejelentette, hogy az évtized második felében piacra dobják saját crossoverüket, erről egy korai renderkép már rendelkezésre is áll, itt lehet megnézni.