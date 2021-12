A szuperSUV mellé kiadott „inspiráló videó egy egyedi helyszínt, kifejező táncot és egy különleges tanulmányautót ötvöz.” A helyszín egy fantasyfilmeket idéző kastély, amit egy lovasság rohan meg egy Concept XM segítségével. Hogy milyen hatékonysággal lehet vad tánccal bevenni várakat, arról a haditörténészek még vitáznak.

Amellett, hogy végignézünk egy valószínűleg nem legális szerek által előidézett tudatállapotban megálmodott koreográfiát (annyi számítógépes effekt mellett, amitől egy ponton még a főszereplő is elborzad), párszor látni a Concept XM-et is terepen, de a tánc valamennyire bemutatja az utasteret is, a hangját pedig beleépítették a dalba, szóval ráfoghatjuk, hogy az autóról szól a videó.

A BMW M első villanyosított, nagy teljesítményű modelljének plug-in hibrid hajtásláncának a főszereplője egy V8-as, amely 760 lóerőt és 1000 Nm-t tud kiadni magából ideális esetben. Emellett elektromos hatótávja 50-80 km lehet, attól függően, hogy az európai vagy az amerikai hatóságokat kérdezzük.

A tanulmány azonban inkább számít stílusgyakorlatnak, és ezt a BMW sem nagyon tagadja, mondván, ez „egy előzetes a BMW érkező luxusmodelljeinek új frontrészéhez.” A szériagyártott verzió valamikor jövőre érkezik majd meg, a Bentley, a Porsche és a Lamborghini hasonló modelljeit célba véve.

Mindeközben a Lada bejelentette, hogy az évtized második felében piacra dobják saját crossoverüket, erről egy korai renderkép már rendelkezésre is áll, itt lehet megnézni.