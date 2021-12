Bár úgy tűnt, hogy a BMW X6 M nehezen lesz felülmúlható, a Concept XM-nek sikerült. Az autó Belgiumban mutatkozott be, és várhatóan 2022-ben már értékesítésre is kerül, a SUV Competition változata azonban még ennél is többet tud.

Az X6 M biztonsági autós festése és az extra módosítások miatt felhívta magára a figyelmet, még a tetőre is szereltek egy LED-es fényhidat, és kiegészítő lámpákat is kapott a sziréna mellé.

Az X6 M Competitiont a belga Power Plus Engineering úgy módosította, hogy 750 lóerőt szabadítson fel, amely megegyezik az új XM plug-in hibrid V8-as teljesítményével. A bajor kupé-SUV-ban viszont nem dolgozik villanymotor, hanem egy 4,4 literes duplaturbós egységet kapott, 975 Nm nyomatékkal. Akrapovic kipufogórendszerrel szerelték, amelynek következtében a hangjára sem lehet panasz.

Bár az BMW X6 M Competition kinézete akár túl feltűnőnek is titulálható lehetne, a sokkal provokatívabb Concept XM-hez képest meglehetősen visszafogott. Az mindenesetre tény, hogy az X-es autók jelentős átalakuláson mentek keresztül azóta, hogy 21 évvel ezelőtt az első generációs X% (E53) belépett a piacra.

