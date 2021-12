A Stellantis, a világ negyedik legnagyobb autógyártója, az előző hónapban letaszította a Volkswagen-csoportot az eladási trónról. Új termékekkel a láthatáron a 14 márkát tömörítő konszern meg is szeretné ezt tartani a következő hónapokban is, így a Peugeot 308 ferdehátú és német rokona, az Opel Astra után a 308 SW mellé is jött az Astra Sports Tourer.

Úgy néz ki, ahogy vártuk, de ez nem feltétlenül jelent rosszabb. A nyújtott tetejű Astra a ferdehátú éles vonalait örökölte meg, de nagyobb raktérrel: 608 literes, ha nem nyúlunk a hátsó üléssorhoz, de azokat lehajtva ez 1634 literre nő – pontosan, ahogy a kombi 308-asnál is. Aki a hibrid változatot választja, annak némi helyről le kell mondania a padlólemezhez erősített akkumulátorok miatt. 548 vagy 1574 literes a raktere.

Aki a hagyományos hajtáslánc mellett teszi le a voksát, az kétféle hasmagasságból választhat. A csomagtérajtó kinyitásához a kezünket sem kell használni, elég, ha a lábunkat berakjuk a hátsó lökhárító alá. A csomagtérnek van egy visszahúzható fedlapja, ha nem akarjuk, hogy idegenek bámulják, mit pakolunk éppen.

A tágasabb rakteret leszámítva a Sports Tourer semmiben nem különbözik a júliusban látott ötajtós ferdehátútól. A LED-mátrix fényszóróktól és a digitális műszerközponttól a vezeték nélküli Apple Carplayen és Android Autón át az infotainment rendszerig az autót teletömték technológiával.

Mondanunk sem kell, de a motorkínálat is a ferdehátúban megismert: Egy 1,2-literes, háromhengeres turbómotor 110 lóerővel és 205 Nm-rel, vagy ugyanez a motor erősebbre, 130 lóerősre és 230 Nm-esre hangolva. Van egy négyhengeres, másfél literes turbódízel is 130 lóerővel és 300 Nm-es nyomatékkal.

Aki a környezetet félti ettől, annak ott van a plug-in hibrid hajtáslánc egy villanyosított, 1,6-literes turbómotorral, ez 180 lóerős és 360 Nm-es. A piaci debüt után valamikor jön egy 225 lóerős verzió is. Az alapfelszereltség része a kisebb felszereltségi szinteken egy hatsebességes kézi váltó, a drágábbakban – köztük a hibridekben – egy nyolcsebességes automata van.

2023-ban valószínűleg érkezik az elektromos Peugeot 308-as, és ha ez igaz, akkor az lenne a logikus, hogyha az Astrának is piacra dobnák a benzin nélküli változatát.

