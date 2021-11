Négy év és ötszázezer eladott példány után a Skoda Karoq ciklusközi frissítésen megy át, hogy az egyre kiélezettebb kompakt crossover-szegmensben versenyképes maradjon. Az újítások már a frontrészen látszanak, magasabb kiszerelésen LED-mátrix fényszórókat kapunk, ami az első ilyen a Karoqon, a Superb, a Kodiaq és a negyedgenerációs Octavia már megkapta korábban.

A frissített darab tartja magát a Skoda crossovereinek négylámpás elrendezéséhez, de a menetjelző a fenti adagban egy kétszintes dizájnt kapott. A standard teljesen LED-es hátsó lámpák textúráján is alakítottak, így vékonyabbnak tűnnek. Az első lökhárítót nem csak a kinézete, de az aerodinamika miatt is átalakították és a hátsóval is ez történt.

66 Fotó

Ez és a szintén aerodinamikailag optimalizált, 17-19 colos méretben kapható keréktárcsák 0,30-ra ejtették a légellenállási együtthatót, ami 9%-os javulás. Még a benzintankot is ennek jegyében alakították át, a hűtőrács pedig szélesebb lett, hogy marconább legyen a Karoq kiállása.

A Skoda az utastéren is dolgozott, minden kiszerelésben alap a digitális műszerközpont, az olcsóbb változatokban 8, a drágábbakban 10,25 colos képernyővel. Négyféle infotainment rendszerből lehet választani, a legnagyobb 9,2-colos és OTA-frissítéseket is támogat.

A belteret a fenntarthatóságot is észben tartva frissítették, az Eco csomag vegán kárpitot, bőrszerű anyagokat és a karfák mikroszálas borítását tartalmazza. A hangulatvilágítás 10 színt vetít az utastérre, de lehet választani krómszínű és fekete szegélyek között is.

Style kiszerelésben és felette a Karoq memóriájába elmenti, hogyan állítottuk be az első utasoldali ülést. Ahogy eddig is, a Sportline egyedi fizimiskát kap kívül-belül, így egy RS-modellhez hasonlóan néz ki, csak nem olyan erős.

A motorkínálat maradt a régiben, egy, másfél és kétliteres benzines, illetve kétliteres dízeles motorok kaphatóak, kézi vagy automata váltóval (az erősebb verziók már csak automatával), 110, 150 vagy 190 lóerővel.

A cég 2020-ban és az idei első félévben második legkelendőbb autója az Octavia mögött 2022 elején kerülhet az európai piacra. Ahogy a frissített Kodiaq, úgy a Karoq sem kap plug-in hibrid hajtásláncot, a Skoda erről korábban azt mondta, azt a flották körében népszerű Octaviának és Superbnek tartják fenn.

