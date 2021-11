A BMW 1978-ban mutatta be első M-modelljét, az M1-et. Ez volt első középmotoros autójuk is, a 3,5-literes sorhatos akkor igen komolynak mondható 274 lóerőt és 329 Nm-es nyomatékot mondhatott magáénak. Több mint 40 év múlva megjött a második, kizárólag az M-részleg munkájából készült autó, a Concept XM.

Bár így a Concept XM és az M1 rokonoknak számítanak, ennél különbözőbbek nem is lehetnének. Az XM egy magasan ülő, V8-assal hajtott plug-in hibrid crossover brutális, 750 lóerős teljesítménnyel és 1000 Nm-es nyomatékkal. Ráadásul a konceptnek már biztosan lesz szériaváltozata, ami valószínűleg jövőre debütál.

Az XM elméletben 48 km-t tud megtenni csak az akkumulátor energiájával, az új fejlesztésű M Hybrid hajtáslánc révén. A BMW részletekbe itt nem nagyon ment, szóval sem a motor lökettérfogatát, sem az akkumulátor méretét, de még csak azt sem tudjuk, mennyi idő alatt gyorsul százra, de nem lennénk meglepve, ha utóbbi bőven négy másodperc alatt lenne.

45 Fotó

Külsőre a Concept XM egy eddigi BMW-re sem hasonlít. A fő ismertetőjegy itt is a gigantikus hűtőrács jelenléte, amelyekhez méretben hasonlót talán nem is láttunk még BMW-n. A keretükbe LED-eket építettek, így éjjel is meg lehet ismerni, oldalt pedig vékony fényszórók kísérik ezt az élményt.

Hatalmas, 14 küllős, 23 colos felnik (ekkora megint nincs BMW-n) vannak rajta, hátul pedig háromszög alakú kipufogók hívják magukra a figyelmet, pontosan négy. A LED-es hátsó fényszórók ultravékonyak és a csomagtérajtóból átnyúlnak a sárvédőkig, míg a hátsó ablak két felső sarkában megtalálható a BMW logója, ami visszautal az M1 hasonló megoldására.

Az XM utastere sem fog mindenkinek tetszeni, de szerintünk jobban eltalálták, mint a külsejét. A sofőr köré épített cockpit a régiesnek tűnő barna bőrborítással és réz- és szénszálas szegélyekkel kirakva nagyszerű ülőhellyé változtatja. Ráadásul az iDrive 8 legfrissebb verziója öleli át kanyarított képernyőjével a műszerfalat.

A hátsó sor sem tűnik kényelmetlennek, tengerkék, selyemmel borított üléseken foglalhatnak helyet az itt utazók, nem, nem vicceltünk, selyemmel borították az üléseket. Ráadásul a plafonon egy háromdimenziós prizmaborítás van, amely megvilágítva egyedi hangulatvilágítást eredményez a BMW M színeiből.

A BMW Concept XM egyelőre csak egy tanulmány, de 2022-ben érkezik a szériaváltozat is. Árakat természetesen nem tudunk még, de ha ötvenmillió forint alatt lenne, az már szép dolog lenne.

