Nagy a mozgás a Suzukinál, hiszen az S-Cross világpremierje mellett a gyártó azt is bejelentette, hogy 2022 első negyedévében megérkezik a full hibrid Vitara is - számolt be a Vezess.hu.

A modell jelenleg mild hibrid hajtáslánccal elérhető, a Vitara emellé kap full hibrid változatot egy 102 lóerős 1,5 literes benzinmotorral és egy 33 lóerős villanymotorral és robotizált manuális hatfokozatú sebességváltóval felszerelve.

Az elsőkerék-hajtású full hibrid Vitara szabványos szén-dioxid-kibocsátása 121g/km, ami papíros megegyezik a 48V-os mild hibrid verzió átlagos emissziójával. A full hibrid Vitara összkerékhajtású változatban is rendelhető lesz.

