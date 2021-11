Kigyulladt egy fehér Tesla Model Y, amelyet éppen a ház előtt töltött a tulajdonosa a pennsylvaniai Maple Glenben. A jármű kiégett, a tűz pedig a közeli garázsra is átterjedt. Az csak a tűzoltók gyorsaságának köszönhető, hogy a garázs és a ház nem éget porrá.

Egyelőre keveset tudni arról, hogy pontosan mi történt, de a 6ABC Action News szerint a tűz állítólag a jármű hátsó részében keletkezett, majd gyorsan terjedni kezdett. A jármű éppen be volt dugva, és valószínűleg töltött is, ami tovább táplálja azt a megfigyelésen alapuló megállapítást, hogy ezek az elektromos járművek ilyenkor gyulladnak ki a leggyakrabban.

Ezt a konkrét tüzet jelenleg is vizsgálják, annak okát hivatalosan még nem jelentették be. Az amerikai közúti közlekedésbiztonsági hivatal (NHTSA) még 2019-ben elutasította azt a petíciót, amely a Tesla akkumulátor-kezelő szoftverének alapos, hivatalos vizsgálatát követelte annak érdekében, hogy kiderüljön, van-e kapcsolat a nemrég frissített szoftver és a tűzesetek között.

Az NHTSA azonban részben azért mondott nemet, mert a legtöbb panasz az Egyesült Államokon kívülről érkezett - a tűzesetek sokkal gyakoribbnak tűntek Kínában, mint az Egyesült Államokban, és úgy tűnt, hogy leginkább a gyakran gyorstöltött, majd gyorsan lemerített járműveknél fordultak elő, bár tényleges kapcsolatot soha nem sikerült megállapítani.

Az sem világos, hogy a Tesla ismeri-e a probléma pontos okát. Lehet, hogy szoftveres hibáról van szó, de az is könnyen előfordulhat, hogy egy tényleges fizikai hiba okozza valahol az akkumulátorban, ami akár gyártási, akár idővel jelentkező probléma is lehet, sőt, esetleg a gyakran feltöltött Teslákat érintheti.

Vannak más elméletek is arra vonatkozóan, hogy mi lehet az oka a tűzeseteknek. Az egyik ilyen teória szerint olyan járműveknél fordul elő tűz, amelyek akkumulátorát hosszabb ideig alacsony töltöttségi szinten tartották, bár egyértelmű bizonyítékot nem szolgáltattak arra, hogy ez valóban így van. És bár az NHTSA nemet mondott arra a kérésre, hogy hivatalosan is vizsgálják ki a tűzeseteket, azt mondta, hogy azokat továbbra is elemezni fogják, hogy megtalálják az okát.

