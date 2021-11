Ahogy az ételeiket, úgy a francia autókat is pont annyira lehet szeretni, mint gyűlölni. Az azonban kétségtelen, hogy nagy hatással voltak a világra. A Citroen DS-ről mai napig az a konszenzus, hogy évtizedekkel megelőzte a korát, a Peugeot 404-et és 504-et pedig Afrika-szerte legendák övezik szívóssága és megbízhatósága miatt.

De a francia autós kultúrában rengeteg nagyon furcsa kreálmány is van, melyek a trailer alapján az új egész estés The Grand Tourban is megjelennek. Látni egy repülő Citroen C3 Plurielt, egy helikopterrel felemelt Citroen 2CV-t (nagy összegben fogadnánk rá, hogy nagy sebességgel fog földet érni) és egy dombról leguruló Citroen Berlingót is.

A kevesebb mint három perces trailerben ezen felül is rengeteg francia autó jelenik meg, mint a Renault Megane RS, Citroen Saxo VTR vagy VTS, és a Peugeot 306 GTi versenye, ahol a GT saját versenyzője, Abbey Eaton is visszatér. Emellett az egykor az ismert autós TV-s, Mike Brewer gyűjteményét ékesítő Citroen SM is megjelenik, Hammond és Clarkson legnagyobb örömére.

De ez nem minden: van egy valószínűleg igen vicces tesztvezetés a „szárnyak nélküli repülő”, avagy a Leyat Helica főszereplésével, egy csúnyán összetört Renault Scenic és egy Peugeot 407, amely az utolsó képek alapján hasonló véget fog érni. Emellett látni egy spontán felgyulladó 5-ös BMW-t is. Akinek van Amazon Prime előfizetése, annak december 17-ig kell várnia, hogy megtekinthesse az új részt.

