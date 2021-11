A Top Gear Magazine szerkesztőjével, Jack Rixszel leülő Harris nem is kertel sokat, azzal kezdi, hogy az idén bemutatott autók közül az új Porsche 911 GT3 és a Lamborghini Huracán STO voltak azok, melyeket a legjobban élvezte.

Harris mindig is nagy rajongója volt a 911 GT3-nak, van is egy Touring változata a 991-es generációból, így nem meglepő, hogy az újat is szerette. A Huracán STO inkább meglepetés, mivel Harris többször is kritizálta korábban a Huracánt. Az STO azonban nagyon betalált neki, jobban is szereti, mint a GT3-at, egyedül a gyári Bridgestone gumikkal van baja.

A leggyorsabb autók, amikbe Harris beülhetett, a Ferrari SF90 Stradale és a McLaren 765LT voltak, míg a villanyautók között a Tesla Model 3 és az Audi e-tron GT jött be neki legjobban, utóbbiból szeretett is volna egyet venni, de nem jött össze neki.

A nagy csalódások között Harris idén csak egy autónak adott helyet: a Mercedes-Benz EQC-nek, amelynek átlag alatti hatótávja cserben hagyja az amúgy jó autót, és sajnálja azokat, akik vásároltak belőle.

