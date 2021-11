A TREK Bikes nevű piacvezető kerékpármárkával közösen készített modellt a TREK Touring Sport nevű bicikli ihlette, de erősebb és célratörőbb dizájnja is van a gyári Corollánál. Kizárólag a Toyota kétliteres öntöltő hibrid rendszerével érhető el, 20 mm-rel van megemelve, a kerékívekre borításokat raktak és új, 18 colos felnikkel, illetve króm ablakkeretekkel is kiegészült.

10 Fotó

Belül a kilincs és a bőrkárpit is feketére lett festve, a műszerfalon pedig egy krómcsík húzódik végig. A modell előrendelései november végén indulnak, a kiszállítások pedig 2022 januárjában kezdődnek meg, az árakról azonban még nem tudni.

Az új kiadáson kívül is tartogat újdonságokat a Toyota európai részlege: a 2022-es Corolla megkapta a márka legnagyobb multimédiarendszerét, így minden eddiginél több funkciója lesz. Mid+, GR SPORT, TREK és High kiszerelésben alapfelszereltség, ezeknél lejjebb opció lesz. Az új infotainment rendszer processzora 2,4-szer gyorsabb a mostaninál, egy nyolc colos érintőképernyőn lehet irányítani.

Több új szín is kerül a kínálatba, konkrétan kettő: gyöngyházfehér és metálszürke, melyeket kombinálva is kérhetünk a ferdehátú és a Touring Sport esetében. Új, tízküllős, 17 colos felnik is segítenek szépíteni az új Corollát, ezek a Mid+ kiszerelésben alapból, a Highban viszont csak opcióként lesznek jelen.

Mindeközben egy Volkswagen ID.3 tulajdonosa letesztelte, mennyit veszít egy évnyi használat után kapacitásából az autó akkumulátora.