Az X8 alapján készített koncept neve, az XM hallatán azok is felkaphatták fejüket, akik emlékeznek a Citroen hasonló nevű szedánjára a 90-es évekből. Nem mintha a kettőt könnyű lenne összekeverni, de akkor is furcsa, hogy egy gyártó egy az egyben átemel egy nevet egy riválistól, a Ford anno emiatt be is perelte Ferrarit.

A Carscoops kérdezett rá a dologra a francia gyártóknál, akik közölték, hogy a két gyártó előzetesen sokat udvarolt egymásnak, aminek az eredménye egy megegyezés lett, ennek értelmében pedig a két gyártó kölcsönösen használhatja a másik termékeinek nevét, vagy azokhoz nagyon hasonlító neveket.

Ez annyit tesz, hogy a Citroen megengedte a BMW-nek az XM használatát, de fenntartja magának a jogot, hogy saját autóit is így nevezhesse el – jelenlegi autóikat elnézve azonban nem fenyeget ez a veszély.

Az már más kérdés, hogy az M3-M4-M5 sort fenntartva a BMW hatalmas SUV-jének inkább az MX nevet kellett volna adni, míg az X5M-nek az MX5-öt. Csakhogy amíg a Citroen XM-et már legalább 20 éve nem gyártják, a Mazda MX-5-je és MX-30-a jelenleg is a kínálatban van és gyaníthatóan ők nem lennének ennyire nagylelkűek.

