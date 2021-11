Ha esetleg csapdába esnénk egy töltőpontot, szerencsére nem leszünk teljesen magunkra hagyva, hiszen az autógyártók is gondoltak a legrosszabb eshetőségekre: minden elektromos autó olyan biztonsági funkcióval rendelkezik, mely megakadályozza, hogy töltés üzemmódban elindítsák az autót és elinduljanak, miközben az autó még tölt.

No, de mi van akkor, ha rajtunk kívül álló okokból kifolyólag azonnal el kell hagynunk a töltőpontot, anélkül, hogy a töltőt kivennénk az autóból? Ez egy ritka eset, de nem lehetetlen: lehet egy veszélyes/ismeretlen személy a töltőponton, vagy tűz is kiüthet, de ha olyan területen vagyunk, akár egy medve is megkörnyékezheti az autót.

Egy videós éppen ezért készített egy összeállítást négy, korai fázisban lévő vészhelyzeti töltőport-kidobó prototípusról, melyeket az alábbi videóban lehet megtekinteni. Az összes eszköznek egy célja van, mégpedig az, hogy vészhelyzet esetén leállítják a töltést és kilökik a töltőportot az autóból.

Nyilván, ahogyan említettük is, ezek csupán prototípusok, de mindenképp meg kell említeni, hogy nagyon is szükséges megoldások, hiszen bármikor kerülhetünk olyan szorult helyzetbe, ahol csak ez menthet meg. A videót készítő Now You Know ezért arra kéri nézőit, hogy küldjenek visszajelzéseket a koncepciókról, hátha valamelyik prototípus gyártásba is kerülhet.

