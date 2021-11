Ezelőtt Milton augusztusban, hetekkel azután, hogy ártatlannak vallotta magát a befektetők megtévesztése miatt ellene indult eljárásban, már megvált 153 millió dollárnyi (kb. 49 millió forintnyi) papírtól, azaz a Bloomberg riportja szerint eddig 284 millió dollártól, vagyis kb. 90 millió forinttól vált meg.

Ezen eladások apropója, hogy elindult a Milton elleni büntetőeljárás, amely szerint megvezette a befektetőket és a Nikola működésének minden szempontjából hazudott. Miután egy shortoló megvádolta a céget csalással, Milton 2020 szeptemberében lemondott vezérigazgatói posztjáról, ezután kezdett nyomozást ellene az amerikai igazságügyi minisztérium.

Az ügyészek többek között azzal vádolják Miltont, hogy amikor Twitterre azt írta, hogy hidrogénes Badger teherautójuk iható vizet és saját ablakmosó folyadékját termeli meg, nem egyeztetett erről a cég mérnökeivel, sőt, napokkal később keresett rá a neten, hogy ilyesmi egyáltalán lehetséges-e.

A hónap elején a Nikola elárulta, hogy akár 125 millió dolláros bírságot is kaphatnak az ügyben való szerepükért, ha a pénzügyi felügyelet erre rábólint. Ugyanakkor azt is elárulták, hogy be fogják hajtani Miltonon az így okozott károkat.

