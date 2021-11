„Az új raktár lehetővé teszi számunkra, hogy konszolidáljuk a logisztikai folyamatainkat, valamint hatékonyabbá tegyük az intézkedést a fenntarthatóbb logisztikai működés érdekében“ – mondta Dr. Robert Engelhorn, a BMW Manufacturing elnök-vezérigazgatója.

Az új központ 2022 közepén nyílik meg, ahol a a beszállítóktól érkező szállítmányokat szortírozzák majd, hogy a megfelelő helyre szállíthassák utána. A gyorsabb, költséghatékonyabb és gördülékenyebb munkavégzést várják majd a projekttől.

Annak érdekében, hogy a teherautó-forgalom hatása a lehető legkisebb legyen a környéken, és a BMW könnyen megközelíthető legyen, két magánhíd fogja összekötni a logisztikai központot a BMW többi csarnokával.

Már elkezdték a februárban bejelentett 20 millió dolláros, 67 ezer négyzetméteres új képzési központ építését is, amely valamikor 2022 nyarán készül el. Az épületben több tanterem is helyet kap a szakmai továbbképzés és a műszaki képzés számára, valamint egy szabadtéri amfiteátrum és egy egyedi koncepciójú szabadtéri tárgyaló- és munkaterület. A képzési központ ad majd otthont a BMW jól ismert gyakornoki programjának, a BMW Scholarsnak is.

Egy videós mindeközben golyóálló üvegeket tesztelt egy Tesla Model X-en, ráadásul élesben, egy AK47-tel. Az erről készült videót itt nézhetitek meg.