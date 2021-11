Az Alpine főhadiszállásán már meg vannak számolva a belsőégésű motorok napjai, miután a Renault alá tartozó márka bejelentette, hogy még ebben az évtizedben elektromos meghajtásra váltanak. Azonban mielőtt ez megtörténne, az A110 sportkocsi Renault Megane RS-ből szedett 1,8-literes turbómotorjával kap némi fazonírozást, hogy megbirkózhasson a Porsche Caymannal.

Az Alpine a kiszereléseket is átalakítja, az eddig A110 Pure nevű belépőszint simán A110 lesz, míg a korábbi Legende GT néven folytatja tovább. A csúcson az A110 S változatlan névvel, de több erővel található, 300 lóerőre és 340 Nm-re gyúrták, ami 12 lóerő és 20 Nm plusz az elődhöz képest.

18 Fotó

A csúcsmodellnek 4,2 mp kell, hogy elérje a 100 km/h-t álló helyzetből és 275 km/h-ig tud gyorsulni. Megállítani a Brembo fékei tudják 320 mm-es tárcsákkal mindkét tengelyen, narancssárga betétekkel, 18 colos kerekek mögött.

Az Alpine A110 S merevebb váza és felfüggesztése jobb irányítást tesz lehetővé, emellé sportkipufogó is került bele. Felszereltségi szinttől függően 1102-1140 kilós lehet.

Az eggyel lejjebbi A110 GT ugyanezt a motort és ugyanezt a teljesítményt nyújtja, de GT révén máshol kell inkább megfelelnie: állítható bőrüléseket, első és hátsó parkolókamerákat visel és a váz, illetve a felfüggesztés beállításakor is a kényelem volt az első. Kicsit nehezebb is, 1109-1140 kilós.

Aki maradna az alapszinten, ott egy négyhengeres motor termel 255 lóerőt és 320 Nm-t, azaz 48 lóerővel és 20 Nm-rel kevesebbet társainál. Így is négy és fél másodperc alatt van százon, ami csak három tizedes különbség. Kisebb, 17 colos kerekei vannak és 1102-1140 kilót nyom.

Kiszereléstől függetlenül új infotainment rendszert kapunk, amely az Android Autót és az Apple CarPlayt is támogatja. Hét colos mérete mellett két USB-port is van rajta, ahogyan Bluetooth is. Később OTA-frissítés keretében Wi-Fi-vel is lehet majd rá csatlakozni.

A Franciaországban már december elsején megvásárolható A110 59500 euró (kb. 21,5 millió forint), az A110 GT 69500 euró (kb. 25 millió forint), az A110 S pedig 71500 euró (kb. 25,5 millió forint) értékben. Ezek gyakorlatilag megegyeznek a Porsche Cayman belépőszintű és Cayman S kiszerelésével.

