Az 1960-as években azonban az új C3-as Corvette vásárlóinak rengeteg választási lehetősége volt a belépőszintű 300 lóerős 327 V8-astól a versenyautókba szánt 427 L88-asig, amely majdnem kétszer olyan erős volt. Utóbbiak egyike kerül majd árverésre januárban a Barrett Jackson jóvoltából. A fehér kupé egyike annak a 80 L88-as motorral felszerelt autónak, amit 1968-ban gyártottak.

Az L88-as az akkor igen komoly árnak számító 4663 dolláros árra további 948 dollárt pakolt rá, holott hivatalosan csak 435 lóerős volt, 5 lóerővel kevesebb, mint a feleannyiba se kerülő L71 427. Aki azonban kipipálta az L88-as opciót, jól tudta, hogy a gyártó 130 lóerővel alábecsülte annak teljesítményét. Egy négysebességes kézi váltó és négytárcasás fékek segítettek ezt az erőt kordában tartani.

A Barrett-Jackson oldalán lévő adatok alapján az autóban sem rádió, sem fűtés nincs (ez az L88-asok velejárója volt), 40 ezer kilométert futott, újra lett festve, de még az eredeti pótkereke is megvan. Az eredeti útmutató is a csomagban van, ami alapján az eredeti üzemanyagtankot is kicserélték.

Mennyibe fog kerülni? Egy 1969-es L88-as idén 610 ezer dollárért, azaz kb. 195 millió forintért kelt el, ami jó támpont lehet. Drágának hangzik? A csak 20 darab 1967-es L88-as árai, melyek az utolsó C2 Stingray karosszériájába kerültek, sokkal meredekebbek, szintén idén 2,45 millió dollárért, avagy kb. 785 millió forintért talált új gazdát egyikük.

