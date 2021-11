Ezt a konkrét példányt a felnikben utazó Vossen Wheels és az AccuAir hívták életre és azért olyan különleges, mert ez a világ első Broncója légrugós felfüggesztéssel.

A felfüggesztés legalacsonyabb pontján a Bronco padlólemeze csak pár centire van a földtől, de a Vossennek köszönhetően így sem kell lecserélni a gyári 35 colos terepgumikat, azaz ez a Bronco pont olyan jól használható az utakról letérve, mintha most gurult volna ki egy kereskedésből.

Ami a legkülönlegesebb ebben a felfüggesztésben, hogy a gyári Bilstein lengéscsillapítókkal együtt tud dolgozni és a gyári G.O.A.T. (Go Over Any Terrain – Menj át minden terepen) vezetési módokról sem kell lemondani miattuk. Ráadásul a Vossen 20 colos Hybrid Forged HF6-3 felnijei még jobban kiemelik a tömegből.

Jól néz ki ez a Bronco, de kíváncsiak lennénk, hány tulajdonos szeretne légrugós felfüggesztést saját autójára, a legtöbben valószínűleg inkább hagyományosabb emelőket, rugókat, lengéscsillapítókat és hasonlókat fognak rendelni, hogy még agilisebbé tegyék azt.

