A Youtube-on SuperspeedstersRob néven futó Rob Ferrettinek saját autókölcsönzője van, az év elején azonban kirándulni indult, ehhez pedig egy másik cégtől bérelt egy McLaren 620R-t, amelynek sajnos az első részén kavicsok megrongálták a festést.

Elsősorban a lökhárítón és a motorháztetőn pattogzott le a festék emiatt, de a szénszálas splitter is sérült, sőt, a szélvédőt is eltalálták, illetve Robnak sikerült lepadkáznia két kereket is. Tudta előre ő is, hogy ezt neki kell fizetnie, de így is sokkolta, amikor a cég kiküldte neki a százezer dolláros, azaz kb. 30 millió forintos számlát.

Ferretti felkereste a kölcsönzőt és hitetlenkedésének adott hangot az összeg miatt, majd rákérdezett, hogy nem vehetné-e inkább meg a kocsit, hogy megjavíttassa és eladja, a cég azonban jelezte, a munka már el lett végezve és 101 ezer dollárról kaptak számlát, mert cserélni kellett a lökhárítót, a splittert és a kerekeket is.

A videós gyanakodni kezdett és felhívta azt a karosszérialakatost is, amely elvileg elvégezte a munkát. Ők elárulták neki, hogy nem szereltek fel semmilyen új alkatrészt a 620R-re, így Ferretti gyanúja beigazolódott, csalást akartak elkövetni ellene. A kálváriát elég részletesen dokumentálta, itt lehet megnézni a trilógiát.

