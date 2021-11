Azt tudni lehet, hogy az üzemzavar, amely egyesek számára használhatatlanná tette a Tesla telefonkulcs funkcióját, nem a járművekkel kapcsolatos hardverprobléma miatt következett be - számolt be a Green Car Reports.

A kulcs nélküli koncepció egyébként nem újdonság a Tesla-tulajdonosok számára. A telefonkulcs a 2017-es Tesla Model 3-on debütált, és azóta a Model Y és a Model S esetében is lehetőségük van így használni autóikat a kulcskártyák és távirányítók mellett.

Míg a telefonkulcs Tesla szerint Bluetooth-t használ, a kulcskártyák RFID-t alkalmaznak. A pénteki üzemzavarhoz, úgy tűnik, részben az internetkapcsolat problémája vezetett, de sokaknak gondot okozott az autójukba való bejutás még közelről is, különböző hálózati beállításokkal próbálkozva, ez pedig arra utal, hogy a Bluetooth is érintett lehetett.

A Teslán kívül egyébként számos nagy autógyártó mutat be hasonló technológiára alapuló kulcsokat. A Subaru Solterra például okostelefon-alapú digitális kulcsot kínál majd, a BMW, a Hyundai és a Lincoln pedig tavaly jelentett be különböző digitális kulcsrendszereket, sőt, idén az Audi és a Genesis is ilyen technológiát vezetett be.

A Ford Mustang Mach-E-hez kínált kulcs nélküli funkciójának is vannak gondjai, hiszen a Mach-E-tulajdonosok közül többen is arról számoltak be, hogy a rendszer nem ragál olyan következetesen, mint ahogyan azt egy kulcstól elvárnánk. A Fordnak azonban van egy okos megoldása a problémára egy numerikus ajtónyitó billentyűzet képében, amelyet a Phone As A Key (telefon mint kulcs) segítségével a jármű be- és elindításához tartalékként használnak.

