Legalábbis ez derült ki a Toyota E-volution című eseményén, ahol a cég egy brutális statisztikával demonstrálta, milyen keveset is tudnak az emberek az elektromos autókról. Egy 2019-es autóismereti kérdőívben a Toyota megkérdezte a kitöltőket, hogy a villanyautókban van-e benzines motor. A válasz nyilván nem – de a válaszadók 66%-a igent mondott.

A kérdést idén újra feltette a gyártó, változatlan eredménnyel, továbbra is van 66%, akik szerint a villanyautókat is benzinnel kell megtölteni, ami meglepő, mert ma már jóval nagyobb teret kap a fősodratú médiában az elektromobilitás. Van azonban szomorúbb adat: Arra a kérdésre, hogy be kell-e dugni a plug-in hibrideket ahhoz, hogy vezetni kell őket, 75= mondta, hogy igen, holott nagyon nem.

A Toyota vezetői szerint ez azért frusztráló, mert már több mint 20 éve van az utakon a hibrid Prius, ráadásul rengeteg hibridjük van azon túl is: Az Avalon, a corolla, a Camry, a Highlander, a Sienna, a RAV4 és a Venza is. A hibrides kérdés a plug-in (bedugós) hibridek miatt trükkös is lehet, de még egy plug-in hibridet sem kell bedugni, bár, ha az ember tölteni akarja, akkor nem árt.

Az alultájékozottság leküzdésére a Toyota megpróbálja terjeszteni a fogyasztók között a különböző nem benzines hajtásláncok közötti különbségeket. Ebben nagy szerepe lesz a kereskedéseknek, de a gyártónak külön információs lapja van a weboldalán, ahol videókban magyarázzák el az alapokat. Ebből egyre több érkezhet, ugyanis a cég nemrég mutatta be az elektromos bZ4X-et.

