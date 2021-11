A sportkocsin amúgy is sok az újdonság: nagyobb, 2,4-literes motort kapott és a nevét is megváltoztatták. A Scion FR-S-ként indult modell Amerikában Toyota 86, Európában GT86, Nicaraguában és Jamaicában pedig FT-86 néven volt ismert, majd GR 86 lett belőle. Most azonban csendben ismét változtattak rajta, a betűk és a számok közti szóközt elhagyva már GR86-ként hivatkoznak rá.

Elsőre úgy tűnhet, felesleges húzás volt, de nagyon jó oka van rá a cégnek: Az internetes keresésekben a szóköz miatt nehezebb volt megtalálni az autót, különösen a közösségi médiában, ugyanis a betűket és a számokat külön hashtag alá kellett berakni (#GR #86 a #GR86 helyett). Az autókon a kiírás emiatt azonban nem fog változni.

A változás a Toyota weboldalain már végbement és a Carscoops kérdésére a Toyota brit részlegének szóvivője megerősítette, hogy keresőoptimalizálás áll a háttérben.

Furcsa, hogy a Toyotának csak hónapokkal a bemutató után tűnt fel ez a probléma, és azt sem tudni, hogy a használati kézikönyveket is érinti-e majd a változás, decemberben ugyanis az Egyesült Államokban a kiszállítások is megkezdődnek. Európában ezzel nem lesz gond, ott legkorábban 2022. tavaszán lesz átvehető a GR86.

Mindeközben Esztergomból kerültek nyilvánosságra kémfotók az új Suzuki S-Crossról, amiket itt lehet megtekinteni.