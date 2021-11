Bár a béta verziójú rendszer karakterét széleskörű vita övezi, sokan vádolták meg azzal a Teslát, hogy a neki adott névvel túlbecsüli azt. Sok vezetési helyzetben boldogul, de a „Teljes Önvezető Rendszer” sokak szerint félrevezeti a vásárlókat.

A CNN tesztjén üres utakon valóban jól működött a rendszer, amikor más autósok, gyalogosok és kerékpárosok is kerültek a képbe, folyamatosan bele kellett nyúlni a dologba.

Egy ilyen helyzetben, amikor a Tesla és egy előtte lévő autó közé egy biciklis került, az FSD feleslegesen megpróbálta kikerülni a biciklist és egy szembejövő áruszállító elé kanyarodott. Egy másik ilyenben látható, hogy egy kereszteződés másik oldalán az egyik sávot kerítéssel elzárták, ezt azonban a Tesla nem érzékelte és agresszívan próbált oda váltani, de egyszer a zöld lámpánál is megállt.

Ballaban a végén azért elárulta, saját nyugtalansága is közrejátszhatott az eredményben, de a felvételek alapján csak akkor avatkozott közbe, amikor feltétlenül muszáj volt. New Yorkban embereknek is elég nehéz autóval közlekedni, de a szerkesztő szerint így is egyszerűen hibás dolog „Teljes Önvezető Rendszernek” hívni ezt a csomagot.

