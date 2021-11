A brit cég nyári felvásárlásával a Mercedes hozzájutott axiális fluxusú motortechnológiájukhoz, amely a YASA szerint 30%-kal nagyobb nyomatéksűrűséget ad a hagyományos villanymotoroknál. Ennek eredményeként az autó hatótávja akár 5%-kal is emelkedhet.

4 Fotó

A berlini gyár termelte eddig is a Mercedes nagy mennyiségben árusított autóiba a motorokat, illetve az EQS akkumulátorához szükséges nehézelektronika integrációjához szükséges keretet is. A gyártó egy digitális campust is épít, ahol az MO360 applikációk tesztelését és üzembe helyezését fogják végezni. Az így fejlesztett gyártósorok akár jövőre megkezdhetik működésüket.

A márka gyártási hálózatában részt vevők jövőbeni továbbképzéseinek is ez a létesítmény lesz a központja egy digitális oktatási hálózat segítségével. Ezzel a Mercedes új lehetőségeket akar nyitni gyári munkásai előtt és munkahelyeket szeretne teremteni.

Ezeket a programokat a cég szakszervezetével közösen alakították ki, hogy a már náluk dolgozó alkalmazottakat lehessen átképezni és az állományban végbemenő természetes változásokat kihasználva megkönnyítsék a hagyományos hajtásláncokról az elektromosokra való átállást.

