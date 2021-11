A két autó kissé szelidebb, mint a szintén az ABT által átépített RS6-R és RSQ8-R, de ettől még nem szenvednek hiányt teljesítményben, sőt! A négyliteres biturbós V8-ast, mely mindkét autót hajtja, a gyári 600 lóerőről 700-ra emelték, míg a nyomaték 880-ra emelkedett a vezérlő újraírásának köszönhetően. De ez nem minden, akik még többet tudnak fizetni, 740 lóerőig és 920 Nm-ig mehetnek.

23 Fotó

További módosításokat is eszközöltek a pároson, például négy, 102 mm átmérőjű kipufogócsövet kaptak, az RSQ8-S-en pedig a felfüggesztés is új, ez Comfort módban 25, Dynamic módban 15 mm-rel süllyeszti meg a kocsit. Az RS6-S állítható rugókat kapott, amelyek elől 25, hátul 30 mm-rel csökkenti a hasmagasságot. Új keresztstabilizátorokat is beszereltek neki.

A két Audi keréktárcsáit is kicserélték, az RS6 Avanté immár 22 colosak, míg az RSQ8-S-re masszív, 23 colos szettek kerülnek. Szénszálas aerocsomaggal is ellátták őket, ebben splitter, oldalküszöb-hosszabbítás és egy kétrészes hátsó szárny érhető el. Az utastereket kisebb változtatásokkal, például ABT-s start-stop kapcsolóval vagy a kormányra tett ABT-logóval dobták fel.

Az ABT RS6-S és RSQ8-S csomagja is 42900 euróba, azaz kb. 15 millió forintba kerül a felszerelés, no és persze az autó nélkül.

