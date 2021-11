A Ferrari Icona-sorozata harmadik tagjával bővült, a Daytona SP3-mal. Ez a legújabb darab, mely a klasszikus Ferrari dizájnelemeket modern köntösbe csomagolja. A 2021-es Ferrari Finali Mondialin, a mugellói versenypályán bemutatkozó Daytona a 330 P3/4, a 350 Can-Am, az 512 S és más Ferrari versenyautók hatását hordozva lép a Monza SP1 és SP2 után a sorozatba.

A Daytona dizájnja így is teljesen egyedi, ráadásul a Ferrari aerodinamikailag leghatékonyabb modelljét sikerült összehozni, ráadásul állítható elemek nélkül és erősebb motorral. Ez és a hűtés kulcsfontosságú volt az autó megtervezésekor, így hatalmas légbeömlők vannak rajta, még a pillangószárny ajtók is kaptak ilyeneket, hogy az oldalra szerelt hűtőbe jusson levegő.

53 Fotó

A leginkább kiemelkedő része az autónak a hátulja, ahol egy vízszintes csíkozatot alakított ki a márka az elemekből, a hátsó lámpák is ilyenekbe vannak építve a spoiler alatt. A középre tett két kipufogó a diffúzor tetején türemkedik ki agresszíven.

A kocsi külseje nagyban befolyásolta az utasterét is, azt ugyanis a szélvédő teljesen körülöleli. Az üléseket beépítették a vázba, míg a Ferrari Ember-Gép Interfésznek nevezhető újításának köszönhetően a sofőrök a jármű funkcióinak 80%-át a kormányon kezelhetik, így kevesebbet kell róla levenni a kezüket.

A Daytonában a 812 Competizionétől kölcsönvett V12-es motor van, ami megmagyarázza, miért kell ennyi hűtés. A cég titán összekötőkkel és újratervezett főtengellyel tudta csökkenteni az erőforrás súlyát.

Az F140HC új formájában 828 lóerős és 697 Nm-es, azaz ez a legerősebb motor, amit a Ferrari valaha épített. 9500-as fordulatszámig lehet biztonságosan húzni és egy hétsebességes váltóval van összekötve. A Daytona 2,86 mp alatt van százon és 7,4 mp alatt kétszázon.

A Ferrari ötvözetekből rakta össze a kocsi vázát és karosszériáját, többek között karbont és Kevlart is felhasználtak. A Pirellitől egy külön az SP3-ra tervezett gumiszett kifejlesztését is megrendelték, így nedves és száraz körülmények között is jól teljesít. A Daytona emellett az első V12-es Ferrari amit elláttak a nagy sebességnél is könnyedebb kezelhetőséget biztosító Dynamic Enhancerrel.

A Ferrari a modell árát, vagy hogy hány darabban lesz limitálva a Daytona, nem részletezte, de nem is olyan lényeges, mivel már az összes elkelt. A kiszállítások kezdetét sem tette közzé a márka.

