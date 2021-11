A dél-koreai gyártó már jó ideje teszteli az új Nirót. Azt eddig is tudtuk, hogy a modell a 2019-es HabaNiro koncept külső jegyeit tartalmazza majd, most pedig a The Korean Car Blog ipari forrásokra hivatkozva írta meg, hogy jövő héten meg is nézhetjük magunknak.

11 Fotó

A legújabb kémfotókon az erősen álcázott prototípuson láthattuk a Niro egyedi LED-fényszóróit és menetjelző fényeit, a karosszéria összességében pedig szögletesebbnek tűnik az első generációnál. Hátul látható a HabaNiro kulcseleme, a bumeráng alakú hátsó lámpák, melyek felfelé nyújtózkodnak a hátsó oszlopokon.

Enyhehibrid, plug-in hibrid és elektromos hajtásláncokkal is érkezhet a Niro, ezek részletei ma még lakat alatt vannak, azonban hasonlóak lehetnek az első generációs modellhez. Ez a hibrid esetében egy 1,6-literes négyhengeres és egy villanymotort, illetve egy lítiumionos akkumulátort jelent összesen 139 lóerővel és 264 Nm nyomatékkal. A leköszönő plug-in hibrid 8,9 kWh-s akkucsomagja 42 km-es elektromos meghajtású útra elegendő.

Ami azonban igazán érdekes lesz, az a Niro EV. Az első generáció egy 201 lóerős motort kapott egy 64 kWh-s akkucsomaggal, ami 400 km körüli hatótávot eredményez. Ha ezeket a számokat tudja növelni a Kia, akkor jó úton járnak.

Mindeközben TikTokon elkezdett terjedni egy videó egy szerelőről, akinek egyik kedvenc időtöltése BMW-logókat feszegetni le autókról. Ennek azonban megvan a hátránya is. Hogy mi, arról itt írtunk részletesebben.