Nem ez az első alkalom, hogy a Safari prototípusát láthatjuk, először még tavaly októberben lőttek róla képeket, idén pedig legalább négyszer tűnt fel. A Porsche mérnökei aszfalton, pályán és hóban is tesztelték a modellt, hogy a megfelelő beállításokkal mehessen a gyártósorra.

12 Fotó

A prototípusnak elsősorban a felfüggesztését húzták feljebb, ezzel emelve a hasmagasságot, legalábbis sportkocsihoz képest. Egy megemelt sportkocsi furcsán hathat, de van piaca az ilyen crossoveres változatoknak és ezt szeretné kihasználni a Porsche is.

A felfüggesztés mellett állítható lengéscsillapítókat és kevésbé merev rugókat is találhatunk majd vélhetően a kocsiban és a gumik is izmosabbnak tűnnek, különösen hátul. A vastagabb oldalfal miatt murvás vagy havas utakon is boldogulunk majd vele, valószínűleg lesz ennek megfelelő vezetési mód is.

A 911 Safari karosszériája is egyedinek tűnik, a borítás a kerékíveken, az oldalküszöbökön és a lökhárítókon is erről árulkodik. A végeredmény valószínűleg a Taycan Cross Turismóra fog hasonlítani, amely az első olyan magasan ülő Porsche, amely nem SUV.

A Porsche hivatalosan még be sem jelentette, hogy jön a 911 Safari, viszont idén annyiszor látták már, hogy nem lenne meglepő, hogyha jövőre vagy 2023-ban bemutatnák. 2012-ben a 991-es generáció előtt már bemutatott a cég egy 911 Vision Safari nevű konceptet, de aztán azt valamiért eltették 2020-ig.

