A klímaválság elleni harcban kiemelt szerepet játszik a károsanyag-kibocsátás jelentős csökkentése, és az osztrák főváros igyekszik is megtenni a lehető legtöbbet ennek elérése érdekében. Bécs ugyanis a közösségi közlekedés fejlesztése, a járműmegosztó-szolgáltatások bővítése és az elektromobilitás ösztönzése mellet a digitalizációra is különös hangsúlyt fektet - számolt be az Autószektor.

Az intelligens és egymáshoz kapcsolódó közlekedésirányítási rendszerek a biztonság növelésén kívül zöldebbé is teszik a közlekedést, hiszen elősegítik a folyamatos haladást, ami csökkenti a levegőbe kerülő káros anyagok mennyiségét. A “Verkehrsmanagement 2.0” elnevezésű kísérleti projektet Bécs városa és a Kapsch TrafficCom egy ilyen rendszer kiépítésére kezdeményezte.

A program keretében létrejött a “Grüne Welle Wien” mobilapp, amelynek használata akár 15 százalékkal is csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást. Az alkalmazás a tesztfázis ideje alatt a Ringstraße, Prinz-Eugen-Straße és a Landstraßer Gürtel, vagyis a legforgalmasabbak közé tartozó utak körül 75 közlekedési lámpával áll kapcsolatban, illetve a Donaukanal mentén tizenhét kilométer hosszan kapcsolódik a rendszerhez.

Az appot az autósok és a kerékpárosok egyaránt használhatják: az alkalmazás segítségével valós időben követhetik nyomon, hogy milyen sebesség mellett érhetik el a következő zöld lámpát, illetve azt is, hogy az előttük lévő lámpa még mennyi ideig marad piros.

Így a haladás kevesebb energiával, de üzemanyaghatékony módon valósul meg. Ha a teszt sikerrel zárul, a következő években a fő közlekedési útvonalakon mind a hatszáz jelzőlámpát bekapcsolják a digitális forgalomirányításba.

