Az alapmodell a Fisker Ocean Sport, amely egyetlen egy lítium-ion-foszfát akkumulátorral és egy villanymotorral rendelkezik, ezáltal 402 kilométeres hatótávolságot biztosít. Mindössze 275 lóerővel rendelkezik, ezért 6,9 másodperc alatt éri el a 100 mérföld/órát (161 kilométer/óra). Az alapfelszereléshez viszont olyan dolgok tartoznak, mint az automatikus vészfékezés, a „BigSky“ panorámatető és a hatalmas 17,1 hüvelykes függőleges érintőképernyő.

A Fisker Ocean Ultra egy Hyper Range CATL akkumulátort és két villanymotort használ, amelyek 547 kilométer hatótávolságot és 540 lóerőt (403 kW) biztosítanak. Az társához képest jelentősen jobb mutatókkal rendelkezik, ugyanis mindössze 3,9 másodperc alatt éri el a 100 mérföld/órás sebességet. A Sport modell minden funkcióját megkapja, viszont olyan biztonsági opciókat kap, mint a 360 fokos parkolókamera, a hátsó automatikus vészfékezéssel, a sávtartó asszisztenssel vagy a közlekedési jelzőtábla-felismerő.

13 Fotó

Az Ocean Extreme ugyanazt az akkumulátorcsomagot és kettős villanymotort használja, mint az Ultra modell, de 550 lóerős (410 kW) teljesítményével több mint 563 kilométer hatótávolságra számíthatunk. Ráadásul új, 22 colos kerekeket, fűthető első és hátsó üléseket, valamint 17,1 colos, forgatható kijelzőt kapott, amely egyetlen érintéssel hagyományos, vízszintes elrendezésre váltható.

„Az autót felszereltük egy olyan képernyővel, amely egy gombnyomásra portré módból tájoló módba vált, egyszerűen csal elfordul. Szerintünk ez egy nagyon menő funkció“ – mondta Henrik Fisker vezérigazgató.

Az Extreme emellett egy SolarSky nevű tetőt is kapott, amely a napelem segítségével állítólag legalább 2414 kilométer extra hatótávolságot képes biztosítani évente, feltéve, hogy a rendszer 5,4 kilowattóra/négyzetméteren működik.

Viszont van ennél is feljebb, ugyanis a Fisker Ocean One modell is bemutatásra került, amely lényegében az Extreme modell némi esztétikai javítással, amely abban nyilvánul meg, hogy egy különleges, digitális „One“ motívum díszíti az ajtóküszöböket és az utastér egyes részeit, a vásárlók pedig választhatják az exkluzív Big Sur Blue metál matt fényezést.

Az Ocean alapára a Sport modellel kezdődik, amely 37 499 dollártól indul, az Extreme és One modellekért pedig akár 68 999 dollárba is kerülhet, viszont az amerikai állam általi támogatások segítségével ez az összeg valamivel lejjebb faragható.

A Fisker Ocean a cég weboldalán 250 dolláros előleg befizetésével már lefoglalható, a gyártása a tervek szerint 2022. november 17-én indul.

