A 2021-ben bemutatott G80 után az GV70 is bemutatkozik, amely az EV technológiát alkalmazza, és az olajos részeket villanymotorral és akkumulátorcsomaggal helyettesíti.

A hagyományos meghajtású modellnek majdnem kiköpött mása a GV70 a zárt, gyémántmintás hűtőráccsal és a karcsúsított lökhárítóval, miközben a töltőpont elrejtésre került. A hátsó része azért jelentősen átalakult, letisztultabb megjelenést kapott a kipufogók eltűnésével.

Az új GV70 is alapfelszereltségként összkerékhajtással érkezik, és a hatékonyság növelése érdekében automatikusan átvált kétkerékhajtásra, ha nincs szükség az extra teljesítményre. A crossover rendelkezik boost móddal, amely lehetővé teszi a 483 lóerő (360 kilowatt) és 700 newtonméter nyomaték átmeneti csúcsteljesítményét.

Ha aktiváljuk a boost és a sport módot is, a GV70-nek mindössze négy és fél másodpercre van szüksége ahhoz, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/órás sebességet. A GV70 megkapta az e-Terrain módot, amely a durvább utakon való vezetést segíti. A vállalat állítása szerint ez az első modell, amelyeik rendelkezik ezzel a beállítással.

Az akkumulátorcsomag méretét egyelőre nem jelentették be, jelenleg annyit tudni, hogy az autó támogatni fogja a 350 kW-os gyorstöltést, amellyel az akkumulátor 10 százalékról 80 százalékra tölthető kevesebb mint 20 perc alatt, a 800 V-os rendszernek köszönhetően, a kínai számítások szerint az autó egy teljes töltéssel 500 km-t tud majd megtenni.

Megerősítették, hogy a modell Észak-Amerikában is elérhetőbb lesz, valamint azt is, hogy az extrákat később mutatják be.

Jelenleg nem érkezett hivatalos közlemény, de úgy tűnik, hogy a GV70 lesz a Hyundai csoport első elektromos modellje, amelyet Észak-Amerikában, pontosabban az alabamai üzemben gyártanak majd.

