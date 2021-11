A Los Angeles-i Autószalon egyik legstílusosabb kiállítója a Galpin Auto Sports volt a két Land Rover Defender SUV-val, melyek az Undefeated ruházati márkával történt együttműködés révén jöhettek létre, mely az első ilyen jellegű együttműködés volt a két fél között.

2 Fotó

Mindkét autó erősen retró jegyeket hordoz, a stílus pedig vitathatatlan. A Defender 90 P400 First Edition egy meseszép elefántcsontszín tetővel rendelkezik, mely tökéletesen kiemeli a Jaguar Green karosszéria színét. Az elefántcsontszín dominál a fényszórók körül, a hűtőrácson, és a keréktárcsákon is, ráadásul a karosszéria mentén megszokott fekete vonalakat most a karosszéria színéhez igazították.

A belső térben bőrkárpit vár, a csomagtartó pedig egyedi, hiszen egy olyan tetőcsomagtartót tettek rá, melyre feldobhatunk egy szörfdeszkát. A másik Defender egy 2021-es 110 P400 SE a Jaguar Navy színben pompázik, de itt is elefántcsontszín egészíti ki a színvilágot, bár ezen modell esetében szarvasbőr fedi a belső teret.

Mindeközben egy teszten kiderült, hogy a Tesla Model S Plaid gyorsabban gyorsul százra, mint hogy onnan állóra fékezne. De lehet-e ebből biztonsági aggály? Itt írtunk erről.