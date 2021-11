A Ford Taurust hiába keresed, már biztosan nem találod meg a bemutatótermekben, hiszen az évek alatt egyre csak csökkent az érdeklődés iránta, ezzel együtt pedig az eladások is jelentősen megcsappantak. A crossoverek és a SUV-ok egyre nagyobb térnyerése miatt pont egy olyan modell szorult háttérbe, mely egykor a márka alapkínálatának részét képezte.

A Ford 2019-ben leállította gyártását, de ha nem így alakul a történelem, most nem a Ford Taurust, hanem a Ford Integrát siratnánk. A névadással kapcsolatos történeteket Eric Taub Taurus: The Making of the Car That Saved Ford című könyvében osztotta meg, melyből az is kiderült, hogy eredetileg nem is Taurus lett volna a neve.

1982-ben a Ford és a J. Walter Thompson marketingügynökség összeültek és összeírtak egy 20 névből álló listát az új szedánnak, ahol szerepelt az Integra is, mint lehetőség. Volt pár ismerős javaslat, mint a Probe, az Aerostar és az Orion, de akadtak olyanok is, melyeket már akkor elvetettek, amikor papírra vetették őket, mint például a Logic, az Entry, a Destiny és a Fanta – a többi pedig már történelem.

Az évek alatt azonban a Taurus olyan ikonikussá vált, hogy Alan Mulally, a Ford korábbi vezérigazgatója arra késztette a vállalatot, hogy miután megszüntették a nevet, hozzák vissza azt, és a szedán nevezzék Ford 500-nak, azonban az idő múlásával az eladások nem hozták a számokat a névváltoztatás után.

