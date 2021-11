Amikor szóba kerülnek az önvezető járművek, jellemzően a városi utcákon történő navigáció és az autópályákon való közlekedés kérdésköreire összpontosulnak a viták. Számos más olyan helyzet van azonban, amikor hasznos lehet az autonómia, és ezt ügyesen demonstrálta a Honda az önjáró munkajármű prototípusával, mely már munkába is állt.

Az édes kis önjáró rover, a Honda AWV teljesen elektromos hajtású, négykerék-meghajtású és akár közel 45 kilométeres a hatótávolsága. Az alig 3 méter hosszú és másfél méter széles jármű 400 kilogrammot képes szállítani, vontatni azonban akár 750 kilós rakományt is képes.

Annak érdekében, hogy a körülötte lévő világot képes legyen megfelelően érzékelni, az AWV-t telerakták szenzorokkal. Természetesen GPS-t is kapott, ami lehetővé teszi, hogy a jármű felismerje a saját térbeli helyzetetét is, és rendelkezik egy fedélzeti kamerával, valamint egy speciális 3D-s sztereoszkópikus kamerával is. Hogy ki tudja kerülni az akadályokat, az AWV-t lidarral és radarral látták el.

Hogy valós körülmények között tudják tesztelni a cuki kis járművet, a Honda szolgálatba állított egy maréknyi AWV-t a Missouri állambeli Kansas City-ben működő Black and Veatch mérnöki és építőipari vállalatnál. A cég jelenleg egy 120 MW-s napelemparkot épít ki egy nagy, 1000 hektáros területen Új-Mexikóban, az AWV pedig a helyszínen segíti a munkát.

"1000 hektárnyi területen elég sok időbe telik eljutni a munkaterület egyik oldaláról a másikra" - mondta el Mary Korte, a Black and Veatch építési vezetője, hozzátéve, hogy a Honda AWV “csökkenti az utazási időt”, valamint a munka elvégzésével lehetővé teszi, hogy kevesebb embert kelljen beosztani a helyszíni anyagszállításra - számolt be a The Drive.

Az AWV-t a helyszínen tehát elsősorban anyagmozgatásra alkalmazzák, amit vagy a rakomány rápakolásával, vagy az elvontatásával valósít meg. A jármű képes a teljesen önálló mozgásra, de távirányítóval is irányítható. Nemcsak az építéshez szükséges anyagokat cipeli azonban egyik helyről a másikra, de palackozott vizet is szívesen visz a munkásoknak, hogy az új-mexikói hőségben hidratáltak tudjanak maradni.

"A projekt során szerzett ismeretek végső soron motiválni fogják a következő generációs AWV-k tervezését" - mondta el Kenton Williams, a Honda amerikai projektvezetője. Hozzátette, hogy a vállalat további partnereket keres a közös munkához, hiszen a “Honda célja az, hogy a technológiát elérhetővé és hasznossá tegye a legkülönbözőbb iparágak számára”.

Lehet, hogy a Honda AWV valójában nem tesz semmi igazán úttörő dolgot, az azonban biztos, hogy egy nagyon szimpatikus kis teherszállító autó, amit mi is szívesen kipróbálnák.

