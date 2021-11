A startup, mely elektromos járművek fejlesztésével foglalkozik, a hét elején mutatta be első negyedéves pénzügyi jelentését tőzsdei szereplőként, elárulta, hogy a harmadik negyedévben 524,4 millió dolláros nettó veszteséget jegyzett, sőt, ez az összeg az év kilenc hónapjában összesen 1,5 milliárd dollárra rúgott.

A brutális összegű veszteségek mellett a vállalat azért egy pozitív dologgal is előrukkolt, ugyanis már több mint 17 ezer előfoglalás érkezett a Lucid Air modellre, mely hatalmas ugrás a harmadik negyedévben jegyzett 13 ezerhez képest. Ez pedig azért is remek hír a vállalat számára, mert az előfoglalásokkal 1,3 milliárd dolláros nyereséget könyvelhetnek majd el, ami tökéletesen ellensúlyozza az idei veszteséget.

Peter Rawlinson, a Lucid vezérigazgatója egy nyilatkozatban beszélt a jövő évi tervekről, és megosztotta, hogy ugrásszerűen megnövekedett az érdeklődés a díjnyertes Lucid Air iránt, ezért a vállalat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2022-ben 20 ezer példányt gyártson le belőle.

Hozzátette, nem veszélytelen a terv, hiszen a koronavírus-járvány miatt már most is komoly problémákkal kell szembenéznie az autóiparnak az ellátási láncok és a globális logisztikai zavarok miatt, de mindent megtesznek a kockázatok mérséklése érdekében, és már nagyon várják, hogy bevezethessék a piacra a Lucid Air Grand Touring, Touring és Pure változatokat is.

