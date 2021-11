A Hyundai villanyautóflottája egyre csak nő, a stílusos Ioniq 5-től az üzemanyagcellás Nexóig. A márka legjobb crossovereinek még hibrid változata is van. Az idei Los Angelesi Autószalonon a koreaiak a Seven konceptet mutatják be, egy elektromos SUV-t, amely következő villanyautójuk előfutára.

23 Fotó

A Hyundai Seven letisztult, modern panelekből épül fel, a 2019-es 45 koncept nyomában, ami az Ioniq 5 elődje volt és a Prophecy sportkocsitanulmányra is hajaz (őt reméljük, hamarosan megérkezik). A frontrész vékony LED-fénysort rejt, amely a kocsi egész ábrázatán végighúzódik, oldalt alatta két függőleges ködlámpával az álhűtőrács mellett. Hátul egy üveglap és egy megvilágított Hyundai logo a főattrakció, szintén egy széles LED-sorral.

A Hyundai E-GMP platformjára épülő (ez az Ioniq 5, a Kia EV6 és a Genesis GV6 alapja is) Seven koncept ugyanazt a 800-voltos hálózatot használja, így akár 350 kW-os gyorstöltőre is köthető, így akár tíz perc alatt feltöltődik 10-ről 80%-ra, hatótávjának pedig a 483 km-es távot jelölte ki a márka célnak. Lóerőről és nyomatékról nem írt a közlemény.

Az oszlopnélküli tolóajtókat kinyitva látható, hogy a Seven tanulmánynak nagyon tágas utastere van lounge-os hangulattal és hatalmas ülésekkel, amelyek a háztartási bútorokat hivatottak mintázni. Méretes tengelytávja és a teljesen lapos padlólemez miatt van ekkora hely, még a kerekeket is a lehető legkijjebb tolták, hogy nyerjenek rajta.

Az utastér tele van fenntartható anyagokkal, például bambusszal vagy ásványi vakolattal, még a festés is újrahasznosított anyagokkal lett megvalósítva. Az üléseket antibakteriális réteg borítja és a klímában is van légszűrő, melyet a modern utasszállító gépekről vett technológiáról mintáztak.

A Seven a közeljövőben kerülhet gyártásba. A helye a Hyundai egyre népesebb Ioniq-kínálatában lesz, ezzel segítve, hogy a márka 2045-re karbonsemleges legyen. Aki ellátogat a Los Angelesi Autószalonra, az a márka standjában az Xcient üzemanyagcellás kamiont és az Ioniq 5-öt is megnézheti magának.

Mindeközben egy teszten kiderült, hogy a Tesla Model S Plaid gyorsabban gyorsul százra, mint hogy onnan állóra fékezne. De lehet-e ebből biztonsági aggály? Itt írtunk erről.