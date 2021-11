A konszern pénteki közleménye alapján a márkák összesített értékesítése harmadával maradt el októberben az egy évvel korábbitól.

Októberben 601 ezer személygépkocsit, 33,5 százalékkal kevesebbet értékesített a Volkswagen konszern mint egy évvel korábban. A január-októberi periódusban értékesített 7,552 millió azonban még ezzel együtt is 2,0 százalékkal haladja meg a 2020-as bázist.

A legnagyobb visszaesés a kelet-közép-európai térségben következett be a Volkswagen kiszállításaiban, 44,3 százalékos éves bázison. Nyugat-Európában 40,2 százalékos volt a csökkenés. A konszern legnagyobb piacán, Kínában 37,2 százalékkal csökkentek az eladások októberben. Kínában a januártól októberig tartó periódusban is csökkentek már a Volkswagen konszern eladásai - számolt be az MTI.

Októberben Kelet- és Közép-Európában 36,4 ezer, Nyugat-Európában 167,7 ezer, Kínában 236,5 ezer autót értékesített a Volkswagen. A január-októberi periódusban pedig Kelet- és Közép-Európában 572,0 ezret, 4,9 százalékkal többet, Nyugat-Európában 2,437 milliót, 3,2 százalékkal többet, Kínában pedig 2,786 milliót, 8,2 százalékkal kevesebbet.

Márkánként a legnagyobb visszaesést a Skoda eladásai szenvedték el, éves bázison 52 százalékkal 47,2 ezerre csökkent októberben. A konszern fő márkája, a VW 30,7 százalékkal 361,0 ezerre, az Audi 49,9 százalékkal 98,4 ezerre, a Seat pedig 37 százalékkal kevesebb autót adott el, 24,5 ezret. A konszern luxusmárkái azonban, a Bentley, a Lamborghini és a Bugatti együtt 4,9 százalékkal növelték az eladásaikat 1700-ra.

A VW márka az év eleje óta októberig 4,155 millió autót értékesített, 0,9 százalékkal kevesebbet, az Audi 1,446 milliót, 7,6 százalékkal többet, a Skoda 747,9 ezret, 8,8 százalékkal kevesebbet, a Seat pedig 415,8 ezret, 16,9 százalékkal többet. A luxusmárkákból 32,3 százalékkal többet adott el a konszern az idén tavalyhoz képest, januártól októberig 19,6 ezret.

Az egész autóipari ágazat kapacitása alatt termel jelenleg az elektronikai alkatrészek hiánya miatt. Ennek következményeként sok helyen bevezették a részmunkaidős foglalkoztatást és félkész autókat raktároznak nagy mennyiségben.

Mindeközben egy teszten kiderült, hogy a Tesla Model S Plaid gyorsabban gyorsul százra, mint hogy onnan állóra fékezne. De lehet-e ebből biztonsági aggály? Itt írtunk erről.