November 18. és 29. között rendezik meg a Los Angeles-i Autószalont, melyen az orosz újdonság, az UAZ Patriot amerikai változata is debütál. A 4x4-es SUV-t az Egyesült Államokban a Bremach forgalmazza majd saját márkanévvel - számolt be az Autószektor.

A 2,7 literes, 150 lőerős motorral és 6 sebességes Punch Powerglide automata váltóval szerelt “apróság” 26,4 ezer dollárról indul, és a Bremach szerint az orosz autók egy specifikus piaci részt céloznak meg az Egyesült Államokban.

A kommentelők véleménye megoszlik az autóról, és a lap össze is szedett néhány kommentet, hogy megmutassa, vannak, akik már most utálják, és vannak, akik már most rajonganak érte.

„Ideális igásló lakóautó vontatásához. Kemény, mint egy orosz tank, és segít túlélni a nehéz terepen és kegyetlen fagyban."

„Olyan, mint egy Land Rover vagy Land Cruiser a 90-es évekből. Csak új!"

„Jó felépítésű, de gyenge motorral rendelkezik. Hogyan fog ez versenyezni a Wranglerrel vagy Rangerrel?"

„Orosz UAZ-t árulnak az USA-ban?! Merre tart a világ? Szörnyűbb, mint egy atomháború! Akkor inkább a legendás Lada Nivát hoznák ide!"

„Határozottan tetszik. Bár Ford Bronco-rajongó vagyok, örömmel fogadok minden új, igazi SUV-t. Jöjjön!"

“Az vegye meg, aki szörnyetegre vágyik!”

