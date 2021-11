Végre megérkezett az új Porsche 718 Cayman GT4 RS – bár a fejlesztése nem titokban zajlott, sőt, már pár hete láthattuk, hogy milyen gyors, amikor 7:04.5-ös rekordot repesztett a Nürburgringen. Most már azt is tudjuk azonban, miért ilyen gyors.

Ez remek kiindulópont, ugyanis mire eddig jutottál a cikkben, a GT4 RS álló helyzetből már jóval 160 km/h fölé gyorsult. A négyliteres boxermotor egyenesen a Porsche 911 GT3-ból érkezett, igaz, a Caymanban csak 500 lóerős. A nyomaték 449 lóerő, ami szintén kevesebb, mint a 911 GT3-é, de legalább hangja van: 9000-es fordulatszámig lehet húzni.

A sima GT4-es négyliteres motorja nem a GT3-tól van és csak 8000-et tud fordulni percenként, 420 lóerőt termelve. Ez sem lassú, de a Porsche szerint a GT4 RS 3,2 mp alatt százon van, ami fél másodperces gyorsulás. Végsebessége 310 km/h, a Nordschleifén ment köridőt pedig már ismerjük: A GT4-nél 24 mp-cel gyorsabb, de a 911 GT3-nál is csak pár másodperccel lassabb, tehát egy szó, mint száz, a 718 Cayman GT4 RS nem viccel.

A motor azonban csak egy rész a Porsche újabb RS-modelljének teljesítményéből. A tömeg egy másik tényező: a mérnökök 22 kilót tudtak leszedni róla úgy, hogy még közúton is jól viselkedik. A dolog mögött természetesen a szénszálas elemek állnak, az első sárvédők és a motorháztető is így megerősített műanyagból készült. A hátsó ablak könnyűsúlyú üvegből van, de az ajtók is fogyókúráztak, az eredmény pedig 1464 kg. Ez és a motor azt jelenti, hogy a modell egy lóerejére három kg jut.

De ez mind semmi, ha nem lehet irányítani azt, és ez a következő fejezet. Csak egy hétsebességes, duplakuplungos váltóval kapható a kocsi és csak hátsókerék-meghajtással, a kormányon lévő váltókarok vagy a középkonzolon lévő érintőképernyő segítségével lépegethetünk a fokozatok között. A pályaorientált, állítható felfüggesztéssel 20 mm-rel ül lejjebb a Cayman.

A javított aerodinamika elsősorban a hátsó szárnyban nyilvánul meg, de a padlólemezt is optimalizálták, elől-hátul egy diffúzorral, előbbi állítható is. Performance módban 25 %-kal generál több leszorítóerőt a GT4 RS, mint a GT4.

További új elemek a légbeömlők az oldalsó ablakok helyén és az újragondolt oldalsó légbeömlők, amelyek a hűtést segítik. A Weissach Package opcióval még több karbont kapunk, többek között, sőt, még egy karórát is kínál a vásárlóknak a Porsche, amelynek dizájnját a Cayman ihlette. A kereskedésekbe jövőre érhet el a modell, ára 14700 dollár, avagy kb. 45 millió forint.

