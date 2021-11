A Porsche folyamatosan bővíti a Taycan-kínálatot, így már jó pár felszereltségi szint és háromféle karosszéria érhető el, a 911-hez hasonlóan. 2022-re a 4S és a Turbo közé érkezik a GTS. Ez alapszinten a SportDesign opciócsomag frontrészét kapta meg, de megörökölte annak oldalküszöbeit és fekete szegélyeit is az ablak körül.

Az oldalküszöbökön GTS-logók találhatóak, míg hátul a diffúzoron fekete betét található. A modell felpaprikázása érdekében 20 colos Turbo S Aero Design keréktárcsák is kerültek rá feketében, ez sehol máshol nem kapható. A cég logója található a hátsó LED-sorba ágyazva feketében, ez van a csomagtérajtón és a visszapillantókon is.

Térjünk át az erejére: Az alatta lévő 4S 462, a felette lévő Turbo pedig 670 lóerős, a cég az arany középutat az indítási segédlettel elért 590 lóerővel találta meg, ami 3,5 mp-es százas sprintet eredményez. A kétmotoros, összkerék-meghajtású szedánba a 93,4 kWh-s akkucsomag érkezik alapjáraton, ezt 270 kilowattal töltve 22 és fél perc alatt lehet ötről nyolcvan százalékra tölteni.

8 Fotó

A Porsche mérnökei kölcsönvették a Taycan Turbo felfüggesztéseit és áthangolták azt a GTS-re. Elől hatszelepes vörös fékbetétek vannak, a féktárcsák itt 390 mm-esek, ami 30 mm-rel több, mint a 4S-nél. A tárcsa mérete hátul maradt 358 mm. Aki biztosabbra akar menni, az karbon-kerámia szettet is talál az opciók között.

A Taycan-család is kap végre Sport Turismo változatot, amely a Cross Turismo izmosabb felfüggesztését és műanyagborításait hagyja el a kerékívről. Hasmagassága ugyanakkora, mint a szedáné, hogy alacsonyabban maradjon a súlypont. Megkülönbözteti még a hátsó spoiler, amely itt ugyanolyan színű, mint a karosszéria többi része.

A Cross Turismóhoz hasonlóan azonban kapható hozzá üvegtető, sőt, panorámatető is állítható fényességgel. Utóbbi kilenc folyadékkristály-lappal lett megvalósítva és négyféle opció van, a Matte az alapopció. A szedánhoz is kapható ilyen, ott is négy mód van.

A Porsche harmadik karosszériastílusához tetősíneket és biciklitartót is lehet venni opcióként a Tequipment katalógusból. Mindkét GTS megrendelhető, a kiszállítások azonban csak 2022 második negyedévében várhatóak, ehhez közelebb érve tudjuk meg a hatótávokat is.

A Porsche Taycan GTS kezdőára 131400 dollár, azaz kb. 41 millió forint lesz, kb. pont félúton a 4S és a Turbo között. Aki a Sport Turismót akarja megvenni, annak 133300 dollárt, avagy 41,6 millió forintot kell majd fizetnie.

