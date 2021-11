A Volkswagen crossovereinek Golfja, a T-Roc facelifttel kezdi 2022-t. Nem csak az alapverzió, hanem a nagyobb teljesítményű R és a fura kabrió is. Igen, az egyetlen nyitható tetejű wolfsburgi modellt alig két évvel bemutatkozása után már frissítik is.

Az új Polóhoz, Golfhoz és Tiguanhoz hasonlóan a T-Roc család hűtőrácsát is egy LED-sor választja ketté. Ehhez azonban a LED-mátrixos fényszóró opcióját kell választani, az alapfelszereltségben nincs benne. De ha már fényszórók, új ködlámpákat raktak az autóra, míg a hátsó fényszórók is frissítve lettek, némi pluszpénzért dinamikus indexekkel.

A németek feldobták a színek palettáját is és újratervezték a 17-19 colos szettekben kérhető alufelniket is. Az R-Line csomag is elérhető, amelyek az R-változat sportosabb elemeit az izmosabb motor nélkül hozzák el. A lökhárítókat is megigazították, de összességében nagyjából ugyanolyan maradt a T-Roc, ha nincs a fénycsík, nehezen lehetne megkülönböztetni az eddigi verziótól.

A kocsiba ülve jelentősebb újításokkal szembesülünk: Még az alapmodellbe is bekerült a digitális műszerközpont. Ennél azonban fontosabb a középkonzol, ahol a klíma lejjebb csúszott, hogy helyet adjon a 9,2 colos infotainment képernyőnek a legdrágább kiszerelésben, ennél kevesebbért egy 6,5 vagy 8-colos érintőképernyővel kell beérnünk.

A T-Roc a VW legfrissebb MIB3 infotainment technológiáját használja, némi pluszpénzért vezeték nélküli Android Auto vagy Apple Carplay-hozzáféréssel. Ráadásul a frissített Polo, Tiguan és Arteon után már itt is érintésvezérelt a klíma.

A motortérben nem találunk lényeges változást: Az alap egy háromhengeres, egyliteres turbómotor 110 lóerővel, elsőkerék-meghajtással. A nagyobb, négyhengeres, másfél literes TSI 150 lóerőre emeli a tétet, de a meghajtás nem változik, az összkerék-meghajtás a kétliteres, 190 lóerős TSI-vel lesz alapfelszereltség.

A VW továbbra is hiszi, hogy van piaca a dízeleknek, így két darab kétliteres TDI-vel támadnak, 115 és 150 lóerővel. Előbbi első-, utóbbi összkerék-meghajtású. Váltók között hatsebességes manuális és hétsebességes, duplakuplungos automata kapható.

A kínálat csúcsát ismét a T-Roc R jelenti a maga 300 lóerejével és 400 Nm-ével, ami 4,9 mp alatt juttatja el 100 km/h-ra. Az Audi SQ2 jobban ismert rokonába csak DSG váltót lehet kérni 4Motion összkerék-meghajtással és indítási segédlettel. Ha nagyon meglódul, a négykipufogós crossover 250 km/h-val is mehet, de ennél többel nem.

A kabrió Golf R 2021-ben sem tért vissza, még csak lélekben sem, ugyanis a T-Roc R teteje sem távolítható el. Aki azonban a kabrió T-Rocot akarja, az csak elsőkerekes modellt választhat az egy- vagy másfél literes motorok közül. Mindkettőnél a kézi váltó az alap, de a négyhengereshez opcióként lehet kérni a DSG-t.

Négy évvel ezelőtti bemutatója óta a T-Roc több mint egymillió példányban kelt el, a VW reményei szerint pedig a frissítés magasan tartja a keresletet.

