Ez a tanulsága a This vs. That legújabb gyorsulási versenyeinek egy tuningolt BMW M8 Competition és egy 2006-os Pontiac GTO között. Mindkettő messze van a gyári állapottól, bár más célból. Nagyon gyorsak, de a BMW a kényelemre épít, hogy 300 km/h felett se löttyenjen ki a kávé a pohárból az Autobahnon, míg a driftgéppé alakított Pontiac pont, hogy az arcodba akarja önteni azt a kávét.

A BMW alapból egy M8 Competitionként kezdte, aztán Steve Dinan kezelésbe vette, ennek eredménye 900 lóerő lett, mindez úgy, hogy az eredeti kényelméből semmit sem adott fel.

A Pontiac GTO mindeközben egy átalakított LS3 V8-assal van felszerelve, amelyből 830 lóerő jut el a kerekekre. A hátsókerekes Pontiacra jobban tapadó gumikat is raktak, hogy felvegye a versenyt az összkerekes BMW-vel.

Állórajtból, ahogy talán ki is találtátok, a német luxusautó automata váltója és AWD-je jelentette a különbséget. Repülőrajtból azonban már érdekesebbek a dolgok. Az alábbi videóból kiderül, hogy a driftautó el tudja-e kapni erősebb német versenytársát.

Mindeközben vasárnapi tesztjén összetört az egyetlen itthoni, magánkézben lévő WRC-autó, Bútor Róbert Citroen C3 WRC. Az esetről videó is készült, amit itt lehet megnézni.