Az NHTSA visszahívási jelentése szerint amikor az autó ajtajai nincsenek lezárva és a sofőroldali ajtót kinyitja valaki, az információközlő képernyő nem minden esetben működik megfelelően.

Amennyiben ez történik, a visszapillantó kamera képe nem látható a sofőr számára, így használhatatlan. A hiba szoftveres, az infotainment képernyő túlterhelése az oka, amit az ajtónyitó modul szükségtelenül gyakori nyitási kérései okoznak. A probléma 442 darab Phantomot érint.

Szerencsére ezen autók egy parkolási távolságmérő rendszerrel is felvannak szerelve, ez pedig így is segíthet a sofőröknek a mögöttük lévő tárgyak távolságának felmérésében. Ennek ellenére az érintett tulajdonosoknak a megoldás megtalálásakor be kell mennie egy hivatalos Rolls-Royce-szervízbe, ahol a problémát ingyenesen orvosolják.

Mindeközben a gyártó jelezte, hogy egy szoftverfrissítéssel megoldható a képernyő túlterhelésének kérdése. Sem ők, sem az NHTSA nem tud olyan esetről, ahol a hiba személyi sérüléshez vezetett volna.

