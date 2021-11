Egyelőre nem tudni, milyen névvel kívánja piacra dobni újdonságát a négykarikás gyártó, hiszen az A4/A6 párosnál már bevált Avant, vagy épp az A1-nél alkalmazott Citycarver is szóba jöhet, igaz, előbbire csak abban az esetben lehet majd számítani, ha az emelt hasmagasság mellé állandó összkerékhajtást is társít a gyártó.

Az A3 és Q3 között lévő űrt betölteni kívánó újdonságra komoly kihívás vár majd a piacon, hiszen olyan modellekkel kell felvennie a versenyt, mint a Volkswagen Golf Alltrack, a Ford Focus Active és a Toyota Corolla Track, miközben a hírek szerint az Opel Astra Cross is érkezőben van.

18 Fotó

Nem túl nagy meglepetés, de a fotókon látható prototípus a négyajtós szedán helyett az ötajtós Sportback kivitelre épült, így a riválisok palettáján a fent nevezettek mellett a DS 4 és a Kia XCeed is felbukkanhat.

A most közzétett fotókon még erősen álcázott állapotban látható a modell, ám az biztosra vehető, hogy a hasmagasság mellett egyéb újdonságokkal is találkozhatunk majd. Ilyen újdonság lesz az első és hátsó lökhárítóknál, valamint a kerékjárati íveknél megjelenő műanyag védőburkolat is, amit a hasonló jellegű modellek előszeretettel felvonultatnak.

Mivel az Audi A3 alapját az MQB Evo platform szolgáltatja, elméletben semmi akadálya annak, hogy az összkerékhajtást is megkapja, ugyanakkor arra nem érdemes számítani, hogy technikai értelemben az RS3 minden elemét felvonultatja.

Nem szabad elmenni amellett a tény mellett sem, hogy bár a quattro jelzés remekül mutatna az emelt hasmgassámgú modellen, valójában csak elenyésző számú vásárló vinné terepre a modellt, épp ezért jó eséllyel az elsőkerék-hajtású kivitel jelentheti a prioritást a gyártónál.

Bár egyelőre az Audi mélyen hallgat, a kémfotókon látható modellen egy töltőcsatlakozó is megfigyelhető, vagyis szinte biztosra vehető, hogy az Audi A3 Sportback 45 TFSI hajtásrendszere is megérkezik, ami 245 lóerős csúcsteljesítményt és 63 kilométernyi tisztán elektromos módban megtehető hatótávolságot jelenthet a vásárlók számára.

Mindeközben megérkezett az új Volkswagen Multivan magyarországi árlistája, a részletekről itt írtunk.