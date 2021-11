A DS 7 Crossback E-Tense alapján készült modell 4790 mm hosszú, hála a 200 mm-rel meghosszabbított tengelytávnak. Nem csak ennyi változott azonban, a crossover ugyanis páncélozott lett és zászlótartók, villogók és sötétkék festés is került rá. Az RF felirat, 20 colos felnik és egy antenna is van rajta különleges telekommunikációs rendszeréhez.

17 Fotó

Az utastérben is vannak újítások, ugyanis két különálló ülés került hátulra, ezek állíthatóak és van közöttük egy konzol, amely vezeték nélküli töltőt tartalmaz, de innen vezérelhető a hátsó ülések hűtése és fűtése is. Érdemes még megemlíteni a bazaltfekete bőr és Alcantara borítást a fényes fekete szegélyekkel. Az is látható a képeken, hogy a hátsó ülésen is van infotainment rendszer.

Ami azonban nem változott, az a hibrid hajtáslánc, amely egy PureTech benzines motorból, két villanymotorból és egy 13,2 kWh-s akkucsomagból áll. Ezzel az összkerekes crossover 300 lóerőt és 520 Nm-es nyomatékot termel.

A páncél és a hosszabb tengelytáv valószínűleg azért komoly hatással lesz a teljesítményre. A DS erről nem mondott sokat, de a standard modell 5,9 mp alatt van százon és elektromos meghajtással 58 km-t tud megtenni. A DS 7 Crossback Élysée múlt csütörtökön, az I. világháborút lezáró fegyverletétel 103. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen mutatkozott be a nyilvánosságnak.

