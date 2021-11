Az EPA által tesztelésre fogott Mercedes-Benz EQS 450+ remekül teljesített, hiszen egyetlen töltéssel 563 kilométeres távot tett meg, ám úgy tűnik, nem ez a plafon a típus számára, ugyanis az Edmunds is kezelésbe vette ugyanezen modellt, az eredmény pedig jelentős eltérést mutatott.

Az Edmunds által tesztelt összes modellel ugyanazt a Los Angeles-i környéket járják be, így a különböző gyártók modelljei is jól összehasonlíthatóvá válnak, ám most szorítkozzunk csak a Mercedes elektromos autójára, melyből egy extrákkal nem túlságosan megpakolt EQS 450+ kivitelt választottak. Az autón a gyári, 20 colos Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 típusú abroncsok kaptak helyet, a guminyomás értéke pedig mind a négy esetben 2.7 bart mutatott.

A 12 órás út végén az Edmunds végül 679 kilométert ment az autóval, ami jelentősen felülmúlta az EPA által közzétett 565 kilométeres értéket. Az EQS 450+ által elért eredmény kifejezetten jónak tekinthető, hiszen a Tesla Model 3 Long Range (555 km), a Tesla Model S Plaid (555 km) és a Ford Mustang Mach-R California Route 1 Edition (553) hatótávolsága is elmaradt ettől.

Ha esetleg valaki kételkedne az eredményben, az Edmunds jelezte, az általuk elvégzett teszt pontosabb, mint az EPA által publikált, hiszen míg utóbbi esetében a városi és autópályás közlekedést egy tesztpadon szimulálják, majd az ott kapott értéket egy korrekciós tényezővel szorozzák, addig az általuk végzett tesztek teljes mértékben valós körülmények között történnek - jellemzően 60%-ban városi és 40%-ban autópályás közlekedéssel. Az autót az akkumulátor szinte teljes lemerüléséig hajtják, majd végül a megtett, illetve még megtehető távolságot összeadják.

